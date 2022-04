Think tank ocenia, że Moskwa może się pochwalić "pomniejszymi zyskami" w postaci zajęcia części położonych na linii frontu miast Popasna i Rubiżne.

"Ale rosyjskie wojska nie zdołały dokonać żadnego poważnego przełomu, ani nie zaprezentowały nowego potencjału do prowadzenia wielu jednoczesnych, udanych uderzeń" - czytamy w analizie.

Pojawiają się informacje na temat niewielkiej liczby syryjskich i libijskich najemników, którzy wzięli udział w walkach o Popasną

Instytut Studiów nad Wojną pisze też o "stopniowych postępach" Rosjan w Mariupolu, gdzie najeźdźcy mieli odnieść pewne sukcesy w walce z ukraińskimi siłami broniącymi zakładów Azovstal - ostatniego ukraińskiego bastionu w Mariupolu. Już po ukazaniu się raportu Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na zakłady Azovstal, które mają być - zamiast tego - poddane blokadzie. Minister obrony, Siergiej Szojgu, zameldował prezydentowi Rosji zdobycie Mariupola.

Think tank zwraca uwagę, że Rosjanie planują przeprowadzenie 9 maja Parady Zwycięstwa w Mariupolu co wymusza na nich ogłoszenie zakończenia walk w tym mieście do tego dnia.



W analizie czytamy też o pojawiających się informacjach na temat niewielkie liczby syryjskich i libijskich najemników, którzy wzięli udział w walkach o Popasną. Think tank ocenia, że są to prawdopodobnie najemnicy działający pod parasolem rosyjskiej prywatnej organizacji wojskowej, Grupy Wagnera.