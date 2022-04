Ukraińska poczta poinformowała o emisji znaczka we wtorek. Na znaczku widać ukraińskiego żołnierza pokazującego środkowy palec widocznemu w oddali okrętowi. To nawiązanie do wymiany zdań między obrońcami Wyspy Węży, a załogą rosyjskiego okrętu, który wezwał ich do poddania się. "Rosyjski okręcie wojenny, p... się" - odpowiedział jeden z obrońców wyspy, Roman Hrybow. Jednym z okrętów, które atakowały wówczas Wyspę Węży, miał być właśnie krążownik Moskwa.

Reklama

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank o zatonięciu krążownika Moskwa: Wskazuje na rosyjskie słabości Zatopienie krążownika Moskwa, niezależnie od tego czy doszło do niego w wyniku ukraińskiego ataku, czy wypadku na pokładzie, jest "dużym propagandowym zwycięstwem dla Ukrainy" i przyczyni się do podniesienia morale Ukraińców - uważają analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną, think tanku z USA.

Pierwotnie sądzono, że wszyscy obrońcy Wyspy Węży zginęli (takie informacje przekazał ambasador Ukrainy w Japonii, który upublicznił wymianę zdań między obrońcami Wyspy Węży, a rosyjskimi marynarzami), ostatecznie okazało się, że trafili oni do niewoli. Hrybow odzyskał wolność w czasie jednej z wymiany jeńców między Ukraińcami a Roisjanami.



Ukraiński obrońca Wyspy Węży został zaproszony na uroczystość prezentacji znaczka wyemitowanego przez ukraińską pocztę.

a znaczku widać ukraińskiego żołnierza pokazującego środkowy palec widocznemu w oddali okrętowi

W czwartek strona ukraińska podała, że krążownik Moskwa znajdujący się na wodach Morza Czarnego, został trafiony dwoma pociskami przeciwokrętowymi Neptun. W wyniku trafienia okręt miał doznać poważnych uszkodzeń, co w efekcie doprowadziło do jego przewrócenia się i zatonięcia.

Reklama

Rosjanie podają, że okręt doznał uszkodzeń w wyniku eksplozji amunicji na pokładzie, a zatonął w czasie burzy w trakcie holowania go do portu.