Niemiecki rząd szuka obecnie sposobu na zmniejszenie importu gazu i ropy z Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. Niemcy są jednym z najbardziej uzależnionych od importu rosyjskiego gazu krajów Europy.



W związku z kolejnymi doniesieniami o rosyjskich zbrodniach wojennych na Ukrainie, władze Niemiec znajdują się pod coraz większą presją, by rezygnować z zakupu surowców energetycznych z Rosji. Krytycy niemieckich władz zwracają uwagę, że za pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży gazu i ropy Kreml finansuje wojnę.

10 proc. O tyle, zdaniem ministra gospodarki, każdy Niemiec może zmniejszyć zużycie energii

Habeck w rozmowie z dziennikarzami grupy medialnej Funke Media Group stwierdził, że Niemcy mogą stać się mniej zależne od surowców energetycznych z Rosji, jeśli obywatele zaczną zmniejszać konsumpcję energii. Minister zasugerował, że można to osiągnąć np. poprzez korzystanie z pociągu albo jazdę na rowerze zamiast jeżdżenia samochodem.

- Każdy nieprzejechany samochodem kilometr sprawia, że łatwiej będzie odejść nam od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Chronimy w ten sposób także klimat - stwierdził Habeck.



Habeck mówił, że każdy Niemiec może zmniejszyć konsumpcję energii o 10 procent.

Minister gospodarki Niemiec zaapelował do pracodawców, by ci przyczynili się do oszczędzania energii poprzez umożliwianie pracownikom pracy z domu, kiedy tylko jest to możliwe.



- Kiedy jest to możliwe pracownik może pracować z domu dzień lub dwa w tygodniu, dobrowolnie - ocenił.