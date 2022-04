Denisowa poinformowała, że na telefoniczną infolinię dla ofiar gwałtów wpłynęło co najmniej 25 zawiadomień o gwałtach na kobietach i dziewczętach w wieku od 14 do 24 lat w Buczy, którą do niedawna okupowali Rosjanie.

Po wyjściu Rosjan z Buczy ukraińscy żołnierze znaleźli w mieście ciała ok. 300 cywilów, z których 50 wyglądało jak ofiary egzekucji. Wiele ciał ludzi leżało na ulicach miasta.

Denisowa podkreśliła, że Ukraina ma dowody na "ludbójstwo Ukraińców" i na zbrodnie rosyjskiej armii, dla której gwałty stały się "nową bronią".

Każdy przestępca zostanie ukarany Liudmiła Denisowa, rzeczniczka praw obywatelskich

Rzeczniczka praw obywatelskich poinformowała, że do 25 gwałtów w Buczy doszło w ciągu miesiąca, gdy miasto było okupowane przez rosyjską armię.

- Będziemy dokumentować te straszne przestępstwa, każdy przestępca zostanie ukarany - zapewniła.