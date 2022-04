Turów: Polskie pieniądze to za mało. Czesi dołożą z własnej kieszeni

Co najmniej 700 mln koron będzie musiała dołożyć czeska strona do dofinansowania projektów zaopatrzenia w wodę pitną obszarów przygranicznych, które mają ponosić szkody w efekcie działalności kopalni węgla brunatnego w Turowie. – Same pieniądze, który wypłaciła Czechom Polska nie wystarczą – informują czeskie media.