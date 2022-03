Wojsko w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych doszło do wniosku, że wystrzelony 24 marca pocisk to prawdopodobnie rakieta Hwasong-15.

Waszyngton nie wypowiedział się jeszcze publicznie na ten temat, a rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział dziennikarzom we wtorek, że test jest nadal analizowany.

Korea Północna dokonała pierwszego próbnego wystrzelenia rakiety Hwasong-15 w listopadzie 2017 roku.

Analitycy zauważyli rozbieżności w nagraniach wideo i zdjęciach opublikowanych przez północnokoreańskie media państwowe po ubiegłotygodniowym starcie, mówiąc, że cienie, pogoda i inne czynniki sugerują, że pochodziły one z wcześniejszego testu, prawdopodobnie nieudanego startu 16 marca.

"Wybór rakiety Hwasong-15, która jest bardziej wiarygodna dzięki udanemu testowi w 2017 roku, mógł mieć na celu zablokowanie plotek i zapewnienie stabilności reżimu poprzez dostarczenie wiadomości o sukcesie w jak najkrótszym czasie, po tym jak mieszkańcy Pjongjangu byli świadkami nieudanego startu 16 marca" - uważa Ministerstwo Obrony Korei Południowej.

W raporcie stwierdzono, że celem testu mogło być również podniesienie statusu mocarstwa militarnego i zwiększenie pozycji wobec Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej.

Amerykanie i Koreańczycy z Południa twierdzą, że w testach przeprowadzonych 27 lutego i 5 marca wykokrzystano system Hwasong-17, prawdopodobnie w ramach przygotowań do wystrzelenia rakiety pełnego zasięgu. Korea Północna nigdy nie przyznała się do startu 16 marca ani do jego niepowodzenia.

- Odłamki z tego nieudanego testu spadły nad Pjongjangiem - powiedział dziennikarzom we wtorek jeden z parlamentarzystów, Ha Tae-keung.

- To niepowodzenie skłoniło Koreę Północną "wielkiego kłamstwa" i przekazania, że wystrzelony 24 marca Hwasong-15 był rakietą Hwasong-17, aby uniknąć negatywnej opinii publicznej - dodał Ha.

Wystrzelony w czwartek pocisk leciał przez ponad godzinę, osiągając zasięg 1090 km i maksymalną wysokość 6 248,5 km. Liczby te są podobne do danych podawanych przez Japonię i Koreę Południową, a także są wyższe niż w przypadku pierwszego testu Hwasong-15, który leciał przez 53 minuty na wysokości około 4 475 km i miał zasięg 950 km.

Korea Południowa uważa, że Korea Północna mogła zmodyfikować Hwasong-15 lub wystrzelić go bez większego ładunku testowego, aby zwiększyć jego zasięg.

Analitycy twierdzą, że eksplozja z 16 marca mogła być spowodowana problemem z silnikami. Hwasong-17 wymaga bardziej zaawansowanego zespołu czterech silników klasy Paektusan w porównaniu z dwoma silnikami Hwasong-15. Osiem dni pomiędzy startami nie wystarczyło do przeanalizowania przyczyny awarii.