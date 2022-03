Generał Richard Shirreff uważa, że deklaracja złożona we wtorek przez rosyjskie Ministerstwo Obrony to praktyczne przyznanie się do tego, że Rosjanie nie są w stanie prowadzić ofensywy w wielu kierunkach jednocześnie. Jego zdaniem należy to traktować jako zapowiedź koncentracji sił w innym rejonie Ukrainy.

- Nie wykluczałbym również jakiejś formy podstępu - powiedział cytowany przez BBC.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie zapowiadali osłabienie ataku. Władze Ukrainy: Bombardowanie trwało całą noc Szef obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy Wiaczesław Czaus poinformował, że Rosjanie całą noc dokonywali bombardowania. We wtorek rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiadało wstrzymanie ataku w celu kontynuowania rozmów pokojowych.

- Dopóki Putin jest na Kremlu, nie może być pokoju w Europie - ocenił, opisując rosyjskiego prezydenta jako "splamionego krwią autokratę".

Jego zdaniem NATO musi zapewnić, że wojna z Rosją "pozostanie zimną, a nie gorącą wojną", a to oznacza, że NATO przygotowuje się do wojny pod każdym względem.

- Nie widzieliśmy jeszcze wzrostu potencjału NATO, który moim zdaniem będzie niezbędny, jeśli NATO ma powstrzymać dalszą agresję - ocenił.