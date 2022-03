Zgorzelski o misji pokojowej: Polska nie powinna być dwa kroki przed USA i NATO

Prezydent Ukrainy robi to, co do niego należy, robi to świetnie, walczy o suwerenność swojego kraju. Za to szacunek - mówił w rozmowie z Polsat News wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski.