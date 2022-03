"Dowództwo rosyjskiej bazy wojskowej Humajmim zostało poinstruowane, aby przysyłać codziennie na Ukrainę do 300 bojowników. 15 marca 150 najemników wysłano do Rosji z bazy Humajmim, aby wziąć udział w walkach przeciw Ukrainie" - podaje ukraiński wywiad wojskowy.



Według ukraińskiego wywiadu wojskowego broń, sprzęt wojskowy i inne zasoby mają być przerzucane do Rosji z Syrii przez Białoruś w najbliższej przyszłości, aby wesprzeć rosyjskie siły okupacyjne. Jak podaje ukraiński wywiad prezydent Syrii, Baszar el-Asad, miał obiecać Rosji wysłanie 40 tys. ochotników do walki na Ukrainie.

Ukraiński wywiad podaje, że ochotnikom obiecuje się, że będą pełnić na Ukrainie zadania policyjne, polegające na przywracaniu porządku na terenach okupowanych przez Rosjan.



Z danych ukraińskiego wywiadu wynika, że ponad 30 ochotników z Syrii zostało rannych na Ukrainie w czasie niedawnych walk. Wszyscy oni mieli dotrzeć niedawno do Rosji z bazy wojskowej Humajmim.

"To negatywnie wpłynęło na morale i stan psychiczny innych najemników, z których część odmówiła wzięcia udziału w walce. Zdarzyły się nawet przypadki samookaleczenia między Syryjczykami. Niektórzy uważają wysłanie ich do Rosji i na Białoruś za szansę na dezercję i nielegalne przedostanie się do UE" - głosi komunikat ukraińskiego wywiadu.