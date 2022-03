Fiala, po powrocie do Pragi mówił, że w Kijowie rozmawiano o sankcjach, uzbrojeniu i pomocy humanitarnej, a także o możliwych przyszłych krokach dyplomatycznych.



- Ukraińcy walczą niezwykle odważnie, mądrze i strategicznie, ale mają szansę przeciwstawić się dużej rosyjskiej przewadze, jeśli kraje Zachodu dostarczą im wystarczające zapasy sprzętu wojskowego - powiedział Fiala.

- To jest zadanie na te dni, Czechy realizują je, kraje, które biorą udział w tej misji realizują je, jest niezbędne, by robić to intensywnie, by robiło to więcej państw i aby to wsparcie nadeszło szybko i było możliwie największe - dodał.



Fiala wrócił do Pragi samolotem z Polski, skąd we wtorek wyjechał pociągiem do Kijowa, wraz z premierem Morawieckim, wicepremierem Kaczyńskim i premierem Słowenii, Janezem Jansą.

W czasie spotkania z władzami Ukrainy w Kijowie premierzy usłyszeli sugestie władz w Kijowie dotyczące dalszych sankcji wobec Rosji.