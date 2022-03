W świetle tego, co się dzieje na Ukrainie i tego, co robią Polki i Polacy, u nas w naszym kraju, co zjednało nam cały świat, to robimy (dla Ukrainy) ciągle za mało - mówił w rozmowie z Polsat News Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł PO.