Prezydent Ukrainy w czwartek wieczorem wydał oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń w kraju. Powiedział, że Rosjanie próbują ukryć zbrodnie, których dokonują, poprzez oskarżenia i fałszerstwa.

Reklama

- Oskarżają nas o rozwój broni biologicznej, o to, że rzekomo planujemy atak chemiczny. Martwi mnie to, ponieważ wielokrotnie przekonaliśmy się na własnej skórze: jeśli chcesz poznać plany Rosji, zobacz, o co oskarża ona innych - mówił.

Świat musi o tym wiedzieć. Świat musi to przyjąć do wiadomości. Wszyscy mamy do czynienia z państwem terrorystycznym

- Przyjeżdżają do nas z czołgami i rakietami, zabierają to, co nasze, okupują. Wstydzą się pokazać to nawet swoim oficerom, ukrywają swoich generałów, a przed swoimi ludźmi ukrywają to, że wysyłają poborowych tylko po to, aby zwiększyć swoją siłę. A to my jesteśmy winni. Oskarża się nas o atak na miłującą pokój Rosję - kontynuował.

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź - Jeżeli Putin zdobędzie Ukrainę, wymorduje tam dziesiątki tysięcy ludzi lub więcej. Potem przyjdzie po kolejne kraje, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Polskę. Potem dalej na zachód, bo taki jest cel imperium, by się cały czas rozrastać - powiedział premier Morawiecki

Reklama

- Jestem rozsądnym prezydentem rozsądnego narodu. Jestem ojcem dwójki dzieci. Na naszej ziemi nie są prowadzone prace nad bronią chemiczną ani żadną inną bronią masowego rażenia. Wie o tym cały świat. Wy też o tym wiecie. I jeśli zrobicie coś takiego przeciwko nam, to w odpowiedzi otrzymacie najsurowsze sankcje - powiedział Zełenski.

W ocenie prezydenta Ukrainy "wszyscy mamy do czynienia z państwem terrorystycznym".

- W ciągu ostatnich dwóch dni korytarzami humanitarnymi ewakuowaliśmy już około 100 tys. osób. Jednak Mariupol, Wołnowacha pozostają całkowicie zablokowane. Mimo że zrobiliśmy wszystko, aby zorganizować korytarz humanitarny, wojska rosyjskie nie zaprzestały ostrzału. Mimo to zdecydowałem się wysłać konwój towarowy do Mariupola z żywnością, wodą i lekarstwami - przekazał.

- Jestem wdzięczny wszystkim kierowcom, odważnym ludziom, którzy byli gotowi wypełnić tę misję, ważną misję, jednak okupanci rozpoczęli atak z wykorzystaniem czołgów na miejsce, gdzie miał być zorganizowany korytarz. Korytarz życia dla Mariupola. Zrobili to z premedytacją. Wiedzieli, co wysadzają w powietrze. Mają rozkaz trzymać miasto jako zakładnika, znęcać się nad nim, ciągle je bombardować i ostrzeliwać. Dzisiaj zniszczyli budynek głównej dyrekcji państwowej służby ratowniczej w obwodzie donieckim. Obok tego budynku znajdowało się miejsce spotkań ludzi oczekujących na ewakuację. To jest otwarty terroryzm doświadczonych terrorystów - kontynuował.

Autopromocja Oferta specjalna Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 9,90 zł / miesiąc KUP TERAZ

- Świat musi o tym wiedzieć. Świat musi to przyjąć do wiadomości. Wszyscy mamy do czynienia z państwem terrorystycznym. Cokolwiek się stanie, będziemy nadal starali się dostarczać do Mariupola pomoc humanitarną, której jego mieszkańcy bardzo potrzebują. Nasi ludzie, Ukraińcy. Okupanci robią wszystko, by oszukać mieszkańców zablokowanych miast - dodał.

Reklama

- Blokują komunikację, nie przekazują informacji. Państwo robi wszystko, by pomóc miastu, by mieszkańcy Mariupola dowiedzieli się o tym: Walczymy. Nie zaprzestaniemy walki. Jeśli macie możliwość porozmawiania z mieszkańcami Mariupola, napisania do nich, przypomnijcie im, że Ukraina jest całym sercem z nimi i robi wszystko, aby powstrzymać tortury w mieście - zaapelował.