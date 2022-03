Zdaniem Shappsa sytuacja, w której na Ukrainę walczyć jedzie brytyjski żołnierz, jest "groźna".



Reklama

Na antenie telewizji ITV minister przekonywał, że "nie można jechać i walczyć na Ukrainę", jeśli pełni się służbę w brytyjskiej armii. - Nie można po prostu wstać pewnego dnia i ruszyć do walki - dodał.

- Oczywiście to niewłaściwe zachowanie i należy się spodziewać, że armia będzie mieć bardzo, bardzo sztywne zasady dotyczące takiej sytuacji - mówił Shapps.



Minister przyznał, że "jest duża różnica pomiędzy Wielką Brytanią wysyłającą swoich żołnierzy (do walki), a sytuacją, w której kilka osób łamie prawo i wyjeżdża, by to zrobić (walczyć - red.)".

Reklama

Minister mówił, że Wielka Brytania pomaga Ukrainie oficjalnie - m.in. dostarczając jej broń przeciwpancerną

Dodał jednak, że sytuacja, w której brytyjski żołnierz, który samowolnie wyjechał na Ukrainę, zostałby pojmany lub zabity przez Rosjan byłaby "groźna".

Dodał, że Wielka Brytania pomaga Ukrainie oficjalnie dostarczając jej broń - np. pociski przeciwpancerne. Przypomniał też, że Brytyjczycy, przed wojną, przeszkolili 22 tysiące ukraińskich żołnierzy.