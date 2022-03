Minister obrony Wielkiej Brytanii: Polska moze znaleźć się na celowniku Rosji

- Dostarczenie przez Polskę myśliwców ukraińskiej armii może sprawić, że Polska znajdzie się na celowniku (dosł. into the direct line of fire) Rosji - powiedział w rozmowie ze Sky News minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace.