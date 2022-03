- Zapewniamy wsparcie Ukrainie, ale NATO nie jest stroną konfliktu. NATO jest sojuszem obronnym. Nie szukamy konfliktu wojennego z Rosją. Równocześnie zwiększyliśmy obecność sił zbrojnych na wschodniej flance Sojuszu, by zagwarantować, że nie będzie złego zrozumienia dla naszej gotowości do ochrony wszystkich członków Sojuszu. Jest to obecność o charakterze obronnym - podkreślił sekretarz generalny NATO.

- Ten kryzys pokazuje znaczenie tego, by Ameryka Północna była razem w strategicznym sojuszu NATO - dodał wyrażając wdzięczność za zwiększenie obecności wojskowej USA w Europie.

- W świetle agresji, która była niesprowokowana, Sojusz odpowiedział szybko, jednogłośnie i z determinacją, natychmiast uruchamiając siły odpowiedzi NATO, wdrażając przygotowane plany, by zwiększyć bezpieczeństwo członków NATO - mówił z kolei sekretarz stanu USA, Antony Blinken.

- Nasz Sojusz jest sojuszem obronnym, ale jeśli konflikt przyjdzie do nas, jesteśmy gotowi stawić mu czoła i bronić każdej piędzi ziemi - zapewnił.

- Jedność Sojuszu jest w pełni demonstrowana i pozostanie demonstrowana w taki sposób w przyszłości - dodał.