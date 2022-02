"Musimy pokazać światu i obywatelom Rosji, że rosyjscy żołnierze ostrzeliwują pokojowe miasta, zabijają kobiety i dzieci. Wszyscy ci, którzy będą milczeć, stają się wspólnikami morderców, mają na rękach krew niewinnych" - napisał Reznikow na Facebooku.



Minister stwierdził, że choć plany rosyjskich okupantów "zostały udaremnione", to jednak ważne jest, aby "zniszczyć mroczne kłamstwa tworzone przez Kreml", które doprowadziły do tego, że "seryjny morderca atakuje sąsiadów".

"Zwracam się do wszystkich obywateli Ukrainy i do ukraińskiej diaspory. Dowody zbrodni popełnianych przez rosyjskie siły okupacyjne są publikowane na oficjalnych stronach i kanałach w mediach społecznościowych Ministerstwa Obrony, sił zbrojnych Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (...) i innych władz. Rozpowszechniajcie je w swoich mediach społecznościowych. Po pierwsze - między Rosjanami. Niech obywatele Federacji Rosyjskiej wiedzą, co popierają" - zaapelował Reznikow.

Szef resortu obrony dodał, że ważne jest też, aby informacje o rosyjskich zbrodniach rozpowszechniać we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech.



"Każdy, kto zna dany język, jest naszą bronią. Musimy pokazać światu czym jest totalna obrona. I że naszego narodu nie można pokonać. Z pewnością zwyciężymy" - dodał Reznikow.