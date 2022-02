Zawieszone konta należały do osób, które gromadziły pojawiające się w sieci zdjęcia i materiały wideo w celu śledzenia i relacjonowania trwających konfliktów.

Wiele z tych kont obserwowało ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Informacje te mogłyby być kłopotliwe dla Rosji w przypadku rozpoczęcia ataku na wschodniego sąsiada.

Wiele firm technologicznych wykorzystuje do moderowania publikowanych treści zautomatyzowane systemy, które w wyniku skoordynowanego zalewu fałszywych skarg mogą zostać zmuszone do zablokowania legalnie działających kont.

Rzecznik Twittera poinformował, że firma przywróciła niektóre konta, które zostały omyłkowo zawieszone.

"Proaktywnie monitorujemy pojawiające się treści, które naruszają nasze zasady, i w tym przypadku, przez pomyłkę, podjęliśmy działania w stosunku do kilku kont" - przekazał rzecznik. "Szybko analizujemy te działania i już przywróciliśmy dostęp do wielu kont, których one dotyczą" - dodał.

Przedstawiciel Twittera dodał, że zawieszenia nie były wynikiem "skoordynowanej akcji botów" ani "masowych zgłoszeń".