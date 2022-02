Doniecka i Ługańska Republika Ludowa to samozwańcze, nieuznawane przez społeczność międzynarodową republiki, stworzone przez separatystów na terenie Donbasu.

Konflikt w Donbasie trwa od 2014 roku. Zginęło w nim jak dotąd ponad 14 tys. osób.

Duma przyjęła we wtorek rezolucję wzywającą prezydenta Rosji do uznania niepodległości obu republik. We wtorek, na konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem, prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że Rosja uważa, iż to, co dzieje się w Donbasie to "ludobójstwo".

- W ciągu ostatnich 24 godzin sytuacja na linii kontaktu znacząco eskalowała. Wróg, na bezpośredni rozkazu przywódców polityczno-wojskowych z Kijowa, dokonuje prób eskalacji konfliktu - stwierdził Leszczenko, cytowany przez Interfax.



Powołując się na przedstawicieli Ługańskiej Republiki Ludowej w Centrum Kontroli i Koordynacji Reżimu Wstrzymania Ognia w Donbasie Leszczenko podał, że w czwartek doszło pięciokrotnie do ostrzelania przez ukraińską armię terytorium kontrolowanego przez separatystów.

Ługańska Republika Ludowa wzywa międzynarodowych obserwatorów do odnotowania agresywnych działań strony ukraińskiej i podjęcia natychmiastowych kroków, aby uniknąć rozlewu krwi w Donbasie - dodał Leszczenko.



O eskalacji na linii kontaktu informują też władze Donieckiej Republiki Ludowej. Biuro prasowe milicji ludowej tej separatystycznej republiki informuje o czterech przypadkach złamania zasad zawieszenia broni w czwartek. Doniecka milicja miała "w celu ochrony ludności cywilnej" odpowiedzieć ogniem na ostrzał prowadzony przez stronę ukraińską.



Dzień wcześniej o naruszaniu zasad zawieszenia broni w Donbasie informowała strona ukraińska. 16 lutego ukraińska armia podała, że jej pozycje w Donbasie ostrzelano z moździerzy, broni przeciwpancernej, broni maszynowej i granatników. Pozycje ukraińskiej armii miały też zostać ostrzelane przez drony.