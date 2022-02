Piechowiak: Inwestorzy będą mogli zaliczyć wydatki na OZE do kwalifikowanych

Rok 2021 był rekordowy jeśli idzie o napływ zagranicznych inwestycji do Polski. Do inwestowania ruszył też sektor MŚP i co ważne coraz więcej projektów jest ulokowanych na wschodzie kraju – mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii.