Chodzi o atak na ośrodek w Karaj, do którego doszło w czerwcu 2021 roku.

Reklama

- Widziałem raport "New York Times", z którego wynika, że Izrael informował USA o swoich operacjach i planach dotyczących Iranu. Jeśli to prawda, był to poważny błąd - stwierdził Netanjahu w czasie spotkania klubu parlamentarnego Likudu w Knesecie.



Według "New York Times" Izrael miał konsultować się z USA przed atakiem na ośrodek w Karaj, gdzie Iran miał wytwarzać wirówki niezbędne do wzbogacania uranu. Podobne amerykańsko-izraelskie konsultacje miały odbyć się przed wrześniowym atakiem na bazę rakietową należącą do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.



Do ataku na ośrodek w Karaj doszło 10 dni po zaprzysiężeniu rządu Naftaliego Bennetta, który zastąpił gabinet Netanjahu.

Czytaj więcej Dyplomacja Premier Izraela po ataku na port w Syrii: Walczymy z siłami zła - Walczymy z siłami zła w regionie, w dzień i w nocy - mówił premier Izraela, Naftali Bennett, po ataku powietrznym przeprowadzonym przez izraelskie lotnictwo na port w syryjskim mieście Latakia.

Reklama

"New York Times" twierdzi, że administracja Joe Bidena miała pochwalić rząd Bennetta za to, że jest "bardziej transparentny" niż gabinet Netanjahu.



- Nie jest tajemnicą, że obecny rząd sprzeciwia się atakowi na Iran - mówił Netanjahu na spotkaniu z parlamentarzystami Likudu.



- W efekcie zobowiązanie Bennetta i (Jaira) Lapida o informowaniu z wyprzedzeniem administracji USA o realizowanej polityce (...) jest zaproszeniem do udaremnienia wszelkich znaczących operacji, które mogą zablokować irański program nuklearny - dodał były premier.

Obecny rząd sprzeciwia się atakowi na Iran Beniamin Netanjahu, lider Likudu

16 grudnia 2021 Jaki będzie pod względem inwestycji i rozwoju rynku kapitałowego rok 2022? Sprawdź szczegóły

Administracja Joe Bidena sygnalizuje, że chciałaby wrócić do porozumienia nuklearnego z Iranem, wypowiedzianego jednostronnie przez Donalda Trumpa w 2018 roku. Netanjahu chwalił tamtą decyzję Trumpa, a obecny rząd Izraela protestuje przeciwko powrotowi do porozumienia z Iranem w kształcie z 2015 roku.