- Uważam, że w przeciwieństwie do innych krajów Polska radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, bo dzisiaj, kiedy mamy tę czwartą falę, my naprawdę nie mamy problemu, uruchamiamy szpitale tymczasowe, miejsc w szpitalach nie brakuje, lekarze są również gotowi do podjęcia pracy - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, odnosząc się do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19.