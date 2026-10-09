Robert Gwiazdowski: Podatki w kraju króla Ubu

Podatki powinny mieć cel fiskalny i być neutralne dla decyzji gospodarczych. Jedynym wyjątkiem jest akcyza, która może pełnić funkcję podatku od grzechu, w myśl zasady: „more harm, more tax” („większa szkoda, większy podatek”). A państwo może chcieć grzechy ograniczyć. Klasycznym przykładem jest opodatkowanie tytoniu i alkoholu. Ale powód tego też jest finansowy. Gdyby państwo nie wydawało pieniędzy na leczenie raka płuc u palaczy, czy marskości wątroby u alkoholików, nie byłoby, moim zdaniem, powodów podwyższania akcyzy w celu ograniczenia konsumpcji.