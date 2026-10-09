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Robert Gwiazdowski: Podatki w kraju króla Ubu

We współczesnym świecie podatki pełnią szereg różnych funkcji – niestety nie tylko fiskalnych. A w naszym kraju króla Ubu to już szczególnie dominują w podatkach te inne cele.

Publikacja: 09.10.2026 04:30

Robert Gwiazdowski: Podatki w kraju króla Ubu

Foto: shutterstock.com

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Robert Gwiazdowski

Podatki powinny mieć cel fiskalny i być neutralne dla decyzji gospodarczych. Jedynym wyjątkiem jest akcyza, która może pełnić funkcję podatku od grzechu, w myśl zasady: „more harm, more tax” („większa szkoda, większy podatek”). A państwo może chcieć grzechy ograniczyć. Klasycznym przykładem jest opodatkowanie tytoniu i alkoholu. Ale powód tego też jest finansowy. Gdyby państwo nie wydawało pieniędzy na leczenie raka płuc u palaczy, czy marskości wątroby u alkoholików, nie byłoby, moim zdaniem, powodów podwyższania  akcyzy w celu ograniczenia konsumpcji.

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