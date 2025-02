To pokój oparty na strachu przed mocarstwami kończy się wielką wojną

Postawa Wołodymyra Zełenskiego jest na swój sposób imponująca. Jego sytuacja staje się powoli dramatyczna, ale on walczy. Nie godzi się na oddanie połowy swojego surowcowego królestwa bez żadnych gwarancji, mimo że z jednej strony krzyczą na niego Trump i Vance, z drugiej naciera armia Putina. Ale dziś wszyscy my, obywatele państw, które nie są atomowymi mocarstwami, powinniśmy być Wołodymyrem Zełenskim. Bo stawka tej gry jest wyższa niż Ukraina – chodzi o świat, w którym przyjdzie nam żyć. Jeśli pokornie przyjmiemy realia nowego koncernu mocarstw, a ku niemu zmierza krzyczący na Zełenskiego Trump (który jednocześnie bardzo uważnie waży słowa, by nie urazić prezydenta Rosji Władimira Putina), to w świecie może będzie więcej pokoju, ale na pewno nie będzie więcej wolności. Będzie to pokój spuszczonych głów i ugiętych kolan. Pokój oparty na strachu. I to taki pokój prędzej czy później kończy się wielką wojną. Tak jak w 1914, tak jak w 1939 roku.

Ameryka z twarzą Donalda Trumpa może być silna, ale jest jednocześnie mała. Mała jeśli chodzi o wizję, jaka za nią stoi. Może być hegemonem, ale nie będzie przewodzić. Musimy to uświadomić Trumpowi, albo za chwilę wszyscy będziemy musieli się go bać.