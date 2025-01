To jest prawda pierwsza. Druga jest taka, że stwarza to wrażenie, iż rząd znów potknął się o własne nogi przy próbie rozliczania poprzedników – tak jak wtedy, gdy zatrzymał Marcina Romanowskiego, choć ten miał immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czy jak wtedy, gdy go nie zatrzymał, bo Romanowski był już na Węgrzech. I jak ogólnie słowa o „kradzieżach”, „zorganizowanych grupach przestępczych" i innych bezeceństwach to – jak w „Hamlecie” - „słowa, słowa, słowa”. Bo z dużej chmury rozliczeń deszczu na razie pada mały deszcz.



Platforma Obywatelska ma problem z rozliczeniami PiS, bo zbyt bardzo zaczęła je akcentować

To ostatnie zresztą można było przewidzieć – to, że w polskich sądach wyroki zapadają raczej w perspektywie lat, a nie miesięcy nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem. Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik za udział w aferze gruntowej zostali skazani prawomocnym wyrokiem ładnych kilkanaście lat po samej aferze. I nawet nie ma co się specjalnie oburzać, że młyny sprawiedliwości mielą tu powoli, bo w interesie nas wszystkich jest to, aby ewentualne wyroki w sprawach, w których tak dużo jest polityki, nie budziły wątpliwości. I nie rodziły podejrzeń, że mamy do czynienia z politycznym odwetem.

Tu naprawdę lepiej spieszyć się powoli – bo gdy raz władza wykonawcza zacznie wywierać naciski w tego typu sprawach, wypuścimy z butelki dżina, który naprawdę może być groźny dla demokracji.



Problemem Platformy Obywatelskiej nie jest w tej sprawie to, że nie wtrąciła żadnego polityka PiS do więzienia, ale to, że na owo wtrącanie zaczęła kłaść zbyt duży nacisk. Zwłaszcza wtedy, gdy okazało się, że realizacja innych projektów (liberalizacja prawa do aborcji, związki partnerskie, obniżenie składki zdrowotnej czy inicjatywy z zakresu polityki mieszkaniowej) napotyka na mur niemożności wynikający z tego, że koalicja od centroprawicy po lewicę jest dużo skuteczniejsza w blokowaniu różnych pomysłów, niż ich realizowaniu. A tu wybory prezydenckie za pasem i warto byłoby pokazać, że rząd rządzi, a nie administruje. I przy okazji przypomnieć, że ci drudzy to typy spod ciemnej gwiazdy.