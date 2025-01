Jędrzej Bielecki: Auschwitz może się powtórzyć

Czytaj więcej Historia Był ślub w Auschwitz. Tylko jeden Panna młoda trzyma w ramionach bukiet białych kwiatów. Ma starannie ułożoną fryzurę i elegancki naszyjnik. On jest w ciemnym garniturze, włosy ułożone podług ówczesnej mody. I tylko przejmujący smutek na obu twarzach zdradza, że to nie jest zwykłe zdjęcie pary, która właśnie obiecała sobie dozgonną miłość.

We Francji partia założona przez człowieka, który uważał, że krematoria są „szczegółem historii”, zdobywa dziś względy prawie 40 proc. ludności. W Austrii, ojczyźnie Hitlera, prezydent powierzył misję formowania rządu liderowi skrajnej prawicy. Niepokojących sygnałów jest więcej. Przywołują słowa Prima Leviego, włoskiego pisarza żydowskiego pochodzenia, który był więźniem Auschwitz: „to się stało, więc może znów się zdarzyć. Może się zdarzyć wszędzie”.

Z tym że Holokaust może się powtórzyć, zgadza się aż 76 proc. Amerykanów biorących udział w sondażu przeprowadzonym na zlecenie organizacji The Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Tego samego obawia się 54 proc. Polaków, 61 proc. Niemców, 63 proc. Francuzów, 62 proc. Austriaków, 52 proc. Węgrów i 44 proc. Rumunów. Osiem dekad po wyzwoleniu Auschwitz to są liczby porażające.

Połowa Amerykanów nie potrafi wymienić nazwy choćby jednego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego

W czasach gdy poprzez swój telefon komórkowy każdy ma momentalny i darmowy dostęp do niewyczerpanych zasobów wiedzy, 48 proc. Amerykanów nie jest w stanie wymienić nazwy choćby jednego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. 46 proc. Francuzów w wieku 18–29 lat w ogóle nie wie, co to jest Holokaust. Większość ich rówieśników w Ameryce i zachodniej Europie uważa, że liczba 6 milionów ofiar Shoah jest grubo przesadzona.

Czyżby pesymiści mieli rację, że ludzkość musi co jakiś czas doświadczyć hekatomby, aby przypomnieć sobie lekcje historii?