Choć po prawdzie, wcale nie tak łatwo ocenić, co właściwie się na tym filmiku dzieje. A co gorsza, nawet jakby działo się właśnie to, co pisze „dziennikarka”, to jak w 2025 roku przeciętny internauta ma ocenić, czy na pewno jest to prawdziwe wideo, a nie jakiś sprytny montaż czy fejk wygenerowany przez sztuczną inteligencję?

Jak wojna polityczna wystawia nas na pastwę dezinformacji

Dość szybko się okazało, że Mateusz Morawiecki po prostu pytał o drogę, a dokładniej: jak może przedostać się przez pozamykane ulice Waszyngtonu gdzieś na wywiad; gdzie go przepuszczą, którędy przejdzie. Nie było żadnego wiecu, żadnej strony na Wikipedii, a służbom porządkowym po prostu pokazywał mapę, by go na niej pokierowały.

W międzyczasie jednak filmik z osobliwym podpisem robił już drugie okrążenie po sieci, tak podpasował pod ogląd świata bardzo dużej grupie rozpalonych politycznie internautów. Podpis zresztą doczekał się całej masy jeszcze bardziej osobliwych interpretacji, więc po kilku godzinach filmik – ewidentnie nagrany dzień przed inauguracją Donalda Trumpa, bo wrzucony już w poniedziałek rano czasu polskiego – stał się filmikiem sprzed samego zaprzysiężenia, a Morawiecki rzekomo nie został wpuszczony właśnie na nie. I podawali to dalej naprawdę poważni ludzie, w tym dziennikarze i politycy obozu rządzącego. Zatem… mamy problem.

Tyle że ten problem wcale nie powinien nas w żaden sposób zaskakiwać. Mogliśmy, a nawet powinniśmy się go przecież spodziewać. A także tego, że będzie się on tylko pogłębiał wraz z rozwojem technologii, bo zaraz naprawdę nie będzie można odróżnić deep fake’ów od rzeczywistości.