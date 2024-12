Grzegorz Braun lub Janusz Korwin-Mikke odbiorą część głosów Sławomirowi Menztenowi

Start w wyborach prezydenckich rozważa Janusz Korwin-Mikke. Kontrowersyjny polityk od dekad bierze udział w wyborach prezydenckich. Nie inaczej może być i tym razem, mimo że zaplecze partyjne i finansowe ma śladowe. Jednak nie spektakularna kampania wyborcza stała zawsze za byłym liderem Konfederacji, ale bezpardonowo wyrażane poglądy, których nie bał się głosić, gdy część Polaków nie miała odwagi głośno ich artykułować. Jednak lider Korwin-Mikke swoje kandydowanie uzależnia od startu Grzegorza Brauna – dowiaduje się „Rzeczpospolita”.

30 października obaj zorganizowali w Sejmie konferencję prasową, podczas której padły skandaliczne słowa: „Po zajęciu Buczy przez wojska ukraińskie oczywiście, jak wszyscy, wierzyłem, że Rosjanie wycofując się, wymordowali nieszczęsnych Ukraińców. Niestety następnie z każdym tygodniem narastały wątpliwości. Już po dwóch miesiącach byłem na 80 proc. przekonany, że to wcale nie Rosjanie, a po trzech miesiącach już byłem przekonany w 100 proc., robiąc bardzo dokładne śledztwo” – przekonywał Janusz Korwin-Mikke. Z kolei Grzegorz Braun powiedział, że „zbrodnia w Buczy posłużyła jako pałka w walce o to, by wojna na Ukrainie trwała w nieskończoność”. Obaj chcą powołania międzynarodowej komisji w sprawie masakry w Buczy.

Wraz z rosnącymi antyukraińskimi nastrojami w Polsce poparcie dla Brauna lub Korwin-Mikkego może nie być wcale tak małe. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku Braun uzyskał mandat europosła z poparciem prawie 114 tys. wyborców. Przeskoczył jedynkę na liście i dostał się do PE. Skandale z jego udziałem tylko dają mu rozgłos.

Skrajna prawica zjednoczy się wokół Karola Nawrockiego?

Sławomir Mentzen ani tym bardziej Grzegorz Braun i Janusz Korowin-Mikke nie mają szans wejść do drugiej tury. Ale ważny będzie, komu przekażą poparcie. I nie tylko, co zrobi ten trzeci – jak w 2015 roku, gdy Paweł Kukiz wskazał, żeby jego wybory zagłosowali na Andrzeja Dudę – ale również to, komu głosy przekażą mniejsi gracze.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Mentzen, Braun i Korwin-Mikke są w stanie wskazać swoim wyborcom, żeby w drugiej turze głosowali na Karola Nawrockiego. Ale pod pewnymi warunkami. – Nie wskażemy kandydata, który popiera LGBT +, Zielony Ład, szkodliwe unijne regulacje itp. – słyszymy od jednego z potencjalnych kandydatów. Rafał Trzaskowski głosu skrajnej prawicy na pewno więc nie dostanie. Ale już Karol Nawrocki może sięgnąć po radykalny elektorat, który jest nawet obcy PiS-owi. Jako prezes IPN współpracował z narodowcami i skrajną prawicą.