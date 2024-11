Partnerem dla premiera Polski jest jednak nie prezydent, lecz wiceprezydent USA, czyli J.D. Vance. Po obu stronach oceanu przypomina się słowa Tuska skierowane do republikańskich senatorów, że Ronald Reagan przewraca się w grobie i powinni się wstydzić swojej postawy wobec Ukrainy. To tak, jakby Wołodymyr Zełenski napisał, że Lech Kaczyński przewraca się w grobie i Polacy powinni się wstydzić swojej postawy wobec Ukrainy.

J.D. Vance taktownie przypomniał, że premier Polski zawdzięcza bezpieczeństwo swego kraju hojności Amerykanów i mógłby z tego powodu okazywać więcej szacunku. Powinien też złagodzić swoje autorytarne rządy i zaprzestać aresztowania przeciwników politycznych. Zapewne więc zwolnienie z aresztu ks. Michała Olszewskiego było ukłonem w stronę Amerykanów.

Donald Tusk próbuje wejść w buty Emmanuela Macrona. Dlaczego?

Głos zabrał także senator Mark Rubio, który ma zostać następnym sekretarzem stanu. Zaproponował premierowi Tuskowi ni mniej, ni więcej tylko przesyłanie do Polski 300 tys. imigrantów, którzy co miesiąc przybywają do USA. Polska na tę szczodrą ofertę współpracy jeszcze nie odpowiedziała.

Antyrepublikańska szarża premiera może nas drogo kosztować. Rząd nie sprawia wrażenia, by wiedział, co robić. Donald Tusk próbuje wejść w buty prezydenta Macrona, wieszcząc koniec geopolitycznego outsourcingu i usiłując budować porozumienie przeciwko Amerykanom. Czyżby nie rozumiał, że Warszawa leży nad Wisłą, a nie nad Sekwaną?