Jędrzej Bielecki: Donald Trump zdobywa przewagę, czarne chmury zbierają się nad Kamalą Harris

To sygnał zasadniczej zmiany charakteru trumpizmu. W latach 2016 i 2020 to był przede wszystkim ruch obrony zagrożonej pauperyzacją białej klasy średniej. Teraz ogromnego znaczenia nabiera w nim walka o wartości konserwatywne. Trump co prawda zapowiada walkę z imigracją, ale stał się też orędownikiem jeśli nie zakazu aborcji, to prawa do wprowadzenia takiego zakazu. To przecież za jego sprawą konserwatyści zyskali zdecydowaną przewagę w Sądzie Najwyższym, który po 50 latach zniósł gwarancję na poziomie federalnym prawa do przerywania ciąży.

Wybory w USA: Kolejne złe sygnały dla demokratów i Kamali Harris

Tymczasem ogromna część świeżo przybyłych do USA Latynosów to osoby głęboko wierzące – katolicy czy członkowie kościołów ewangelikalnych. Z ich perspektywy nawet ataki Trumpa na kobiety w ostatnich dniach kampanii nie są aż tak szokujące. Czasem wręcz są postrzegane jako powrót do „dawnego”, nawet jeśli niesprawiedliwego, świata. W tym kontekście w sztabie demokratycznym rumieńców zaczyna nabierać debata o tym, czy postawienie na Kamalę Harris było dobrym ruchem. Pierwsze kobieta w Białym Domu to najwyraźniej zbyt dużo dla wielu wyborców.

O godzinie piątej rano „New York Times” dawał 87 proc. szans na zwycięstwo Trumpowi

Ale na tym etapie nocy wyborczej są też inne niepokojące sygnały dla Harris. Tak jak dane napływające ze Scranton w Pensylwanii, skąd pochodzi Joe Biden. Tu Donald Trump wydaje się zdobywać znacznie więcej głosów niż w 2020 roku. To sygnał, że starania odchodzącego prezydenta w kwestii poprawy poziomu życia klasy średniej nie zostały wystarczająco docenione.

I znów pytanie o personalia: czy nie lepiej było wybrać na kandydata na wiceprezydenta popularnego demokratycznego gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro? Jeśli, jak wiele na to wskazuje, Trump zdobędzie Georgię i Północną Karolinę, trudno będzie sobie wyobrazić zwycięstwo Harris bez Pensylwanii.

O godzinie piątej rano „New York Times” dawał 87 proc. szans na zwycięstwo Trumpowi. Prognozował, że dostanie 299 głosów elektorskich, wyraźnie powyżej wymaganych 270. Gwałtownie (o 1,7 proc.) słabło euro do dolara. Tyle złych sygnałów dla kandydatki demokratów.