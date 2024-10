Czego więcej pragnąć mogą młodzi, członkowie tzw. Gen Z (pokolenia Z)? To w końcu do nich skierowana jest oferta radia, które współpracujących z nim dziennikarzy i artystów zastąpiło sztuczną inteligencją, wypowiadającą się w przerwach w paśmie piosenek. To dla nich nieistniejąca „pani redaktor” rozmawiała dziś z Wisławą Szymborską, a w najbliższym czasie „zaprosi” Stanisława Lema i Józefa Piłsudskiego. Cała ta trójka, pytana o współczesne wydarzenia, wkładane będzie mieć w usta to, co algorytm wyczyta z Internetu i co powsadzają do niego jego radiowi opiekunowie.

Sztuczna inteligencja w Off Radiu Kraków. Tyle wystarczy młodym „zetkom”?

Ten „eksperyment”, jak określiły swoje ostatnie działania władze Off Radia Kraków, wiele mówi o postrzeganiu pokolenia Z (a więc osób urodzonych w latach 1995-2010). Po co bowiem płacić artystom i ekspertom za wartościowe treści poruszające ważne tematy, jeśli to samo za darmo „sprzeda” młodym wygenerowany głos, dyktujący to, co wcześniej algorytm zebrał z dostępnych baz danych? Tylko czy naprawdę chcemy, by opinie na ważne tematy udzielały słuchaczom algorytmy, źródeł wiedzy których nie jesteśmy ani trochę pewni?

Gdy szok i zainteresowanie samym faktem produkowania treści przez AI minie, nie sądzę by wielu nowych słuchaczy zostało przy tak prowadzonych audycjach

Wszystkie te pomysły są częścią zmian, jakie wprowadza rozgłośnia, by stać się stacją trafiającą właśnie do młodych. Pomijając oczywisty fakt, że młodzi z pokolenia Z niespecjalnie lubują się w audycjach radiowych (z wyjątkami, do których sam należę), pozostaje tylko zapytać: dlaczego teraz mieliby zacząć? Czy w czasie jazdy samochodem na uczelnię lub do pracy zamiast muzyki ze streamingu lub którejś z topowych stacji wybiorą słuchanie wygenerowanego sztucznie głosu i jego muzycznych propozycji?