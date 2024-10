Nizinkiewicz: Tusk uwierzył, że może zostać prezydentem RP. I może mieć rację

Premier wcześniej zapowiadał, że nie jest zainteresowany kandydowaniem, i zasugerował, że przedstawicielem KO zostanie Rafał Trzaskowski. – Wcześniej mówił, że nie wybiera się do Brukseli, i pamiętają mu to tylko przeciwnicy, i to ci, którzy najbardziej interesują się polityką – słyszymy z rządu. Jeśli premier narzuci Unii Europejskiej nową strategię migracyjną, będzie za restrykcyjnym uszczelnieniem granicy i przekona Polaków, że jest gwarantem ich bezpieczeństwa, „odzyskując kontrolę” i „zapewniając bezpieczeństwo” po rządach PiS, to wytrąci prawicy z rąk główny oręż polityczny.

Ani PiS, ani nikt na prawicy nie ma narzędzi politycznych, żeby pokazać swoją sprawczość. Nie ma też silnej pozycji międzynarodowej, tym bardziej w UE. Międzynarodowa pozycja Tuska się umacnia. Jako prezydent Polski mógłby odegrać rolę, do której pretendował Andrzej Duda, ale zaprzepaścił swoją szansę przyjaciela Ukrainy, przejmując narrację PiS, które pod koniec swoich rządów miało chłodne relacje z naszym wschodnim sąsiadem.

Premier na fali wznoszącej po prezydenturę

7 grudnia poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Tusk powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że będzie to osoba, która przemawiała podczas konwencji KO. Był to zarówno Trzaskowski, jak i Sikorski, ale też Tusk. Premier ma duży elektorat negatywny, ale w czasie wojny wyborcy gromadzą się wokół lidera.

Donalda Tuska w temacie bezpieczeństwa Polski trudno będzie przelicytować. Tym bardziej że pokazując sprawczość, zyska też respekt wśród części dotychczas niechętnego mu elektoratu, tym bardziej na tle polityków PiS, jedynie pokrzykujących i stawiających na totalną negację.