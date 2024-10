Jędrzej Bielecki: Czy huragan na Florydzie zdecyduje o wyborach w USA?

Prawda jest dokładnie odwrotna. To administracja Joe Bidena uruchomiła gigantyczny program rozbudowy i modernizacji zaniedbanej od dekad infrastruktury, w szczególności drogowej. Tyle że to obiekty, które nie powstają z dnia na dzień, więc na razie Amerykanie efektów tej polityki nie widzą. Ale to także obecna ekipa w Białym Domu wróciła do polityki ochrony środowiska i powstrzymania zmian klimatycznych, które są przyczyną coraz bardziej katastrofalnych zjawisk atmosferycznych.

W Karolinie Północnej walka jest wyrównana, a huragan Helene może uniemożliwić udział w wyborach

Joe Biden doskonale wyczuwa tę logikę. W kluczowym momencie wojny w Ukrainie odwołał swój udział w szczycie w niemieckiej bazie Ramstein, gdzie miał być uzgodniony plan zwycięstwa Ukrainy nad Rosją. Prezydent, który 20 stycznia przejdzie na emeryturę, chciałby co prawda zostać zapamiętany jako ten amerykański przywódca, który zdołał położyć kres rosyjskiemu imperializmowi. Ale jeszcze ważniejsze jest dla niego przekazanie w dobre ręce amerykańskiej demokracji. Zwycięstwo Trumpa przekreśliłoby cały jego kilkudziesięcioletni dorobek polityczny. Stąd uznał, że ważniejsze od wsparcia Ukraińców jest teraz pokazanie się wśród poszkodowanych huraganem Amerykanów.

To może jednak nie wystarczyć. Bo równolegle do huraganu Milton nieco dalej w kierunku Waszyngtonu w Karolinę Północną uderzył inny huragan – Helene. Tu zaś walka jest wyjątkowo wyrównana. Zniszczenia powodują, że część wyborców nie będzie mogła, lub nie będzie chciała, pójść do urn. W takim przypadku łatwo sobie wyobrazić, że w razie przegranej Trump będzie domagał się ponownego przeliczenia głosów. A jeśli sąd zdecyduje o jego porażce – inaczej niż Al Gore – nie uzna wyniku.