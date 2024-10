Wewnętrzna rekonfiguracja Nowej Lewicy. Co przyniesie?

Wszystkie partie w koalicji próbują się odróżnić na tle największej – czyli PO. I nie ma w tym nic dziwnego. Lewica stawia na mieszkanie i wspomniane wcześniej projekty realizowane przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Strategiczne dylematy Lewicy. Jaka będzie przyszłość partii?

Wewnętrzna rekonfiguracja jest największym tego typu przedsięwzięciem od momentu powstania Nowej Lewicy. Ale same zmiany strukturalne, możliwe postawienie na jednego lidera (a nie na współprzewodniczenie, jak jest obecnie) to tylko jedna strona medalu. Ważniejsze jest strategiczne pytanie: do jakich wyborców Lewica ma sięgać? Kogo chce przyciągać, by wyjść z obecnego pułapu poparcia ok. 7–8 proc.?

To kluczowe pytanie zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich. Od odpowiedzi na nie może zależeć przyszłość całej formacji. Lewica – o czym już pisaliśmy – rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę badania, które mogą pomóc w odpowiedzi na wyżej wspomniane pytania. Teoretycznie czasu do kolejnych wyborów parlamentarnych jest bardzo wiele. Ale proces budowy poparcia, zyskiwania potencjalnych nowych wyborców jest bardzo mozolny i długi. Z czego liderzy i liderki Lewicy na pewno zdają sobie sprawę.