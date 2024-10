Jerzy Haszczyński: Izrael przed epokową decyzją. Jak bardzo może ukarać Iran?

Niedawny premier Naftali Bennett wezwał do zniszczenia obiektów irańskiego projektu nuklearnego, a także najważniejszych obiektów energetycznych. Na tym nie koniec: wezwał wręcz do „śmiertelnego okaleczenia terrorystycznego reżimu”. Iran i jego sojuszników porównał do ośmiornicy. Macki (Hezbollah, Hamas, Huti) są „tymczasowo sparaliżowane”, teraz „czas na głowę”. W ten sposób Bennet chciałby całkowicie zmienić oblicze regionu, jego zdaniem takiej szansy Izrael nie miał od półwiecza.

Co może oznaczać pełne poparcie USA dla Izraela?

Kluczowe pytanie brzmi: co na to Amerykanie? Główna teza jest niezmienna – Izrael ma prawo do obrony, będziemy bronić Izraela, bezpieczeństwo Izraela to nasza sprawa.

Teraz prezydent Joe Biden dopowiedział, że USA popierają Izrael „w pełni, w pełni, w pełni”. Co to jednak znaczy w kontekście planowanego przez Izraelczyków odwetu na Iranie? Jak jego skala ma się do prawa obrony? I jaki ma być udział Amerykanów?

W gorącym czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi różni politycy amerykańscy, zwłaszcza republikanie, prześcigają się w zapewnieniach, że to oni najbardziej popierają Izrael. Padają żądania, by USA dały wszystko, czego Izrael potrzebuje do „obrony”, w tym wypadku zapewne też do odwetu: odpowiedniej broni, pieniędzy i informacji wywiadowczych. Dalej jest już tylko bezpośredni udział Amerykanów w ataku na Iran, czego skutków dla świata lepiej nawet nie rozważać.

Już obecne zaangażowanie Ameryki po stronie Izraela nie ułatwia jej przeciągania na stronę Zachodu krajów globalnego Południa, co kluczowe dla przeciwdziałania rosnącym wpływom Chin i Rosji.