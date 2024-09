Ukraińcy próbują zmusić Putina do ustępstw. Na razie bez skutku

Ukraińcy chcą, by wojna jak najszybciej się skończyła, by zacząć odbudowywać starte z mapy miasta i gospodarkę. Ale nie chcą pokoju na warunkach Putina. I szukają sposobu na to, jak sprawić, by to gospodarz Kremla jako pierwszy zrobił krok wstecz. Dlatego Kijów przekroczył już prawie wszystkie wyznaczone przez Moskwę „czerwone linie”. Ukraińskie drony od miesięcy uderzają w różnych zakątkach Rosji, doleciały nawet do Kremla, uszkadzając dach. Większą porażkę wizerunkową Putina trudno sobie wyobrazić, ale nic z tego, Rosjanie do wojny zdążyli się już przyzwyczaić.

Ukraińska armia poszła dalej i uderzyła w obwodzie kurskim. W trakcie trwającej od ponad miesiąca operacji ukraińskim siłom udało się zająć 1300 km kw. Rosji. Ale to zaledwie 3–4 proc. obszaru obwodu kurskiego. To nie przekona Putina do wycofania się z Donbasu, obwodów chersońskiego czy zaporoskiego, a już tym bardziej z Krymu. Być może impas zostałby przełamany, gdyby Kijów użył amerykańskich czy brytyjskich rakiet dalekiego zasięgu, uderzając głęboko w terytorium Rosji. Ale tych „czerwonych linii” Putina nie chcą testować na Zachodzie. Przynajmniej na razie.