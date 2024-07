Wystąpienie izraelskiego premiera przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu to był majstersztyk. Reprezentujący co najmniej 95 proc. wyborców politycy obu głównych partii najważniejszego mocarstwa świata co chwilę wstawali z miejsc i oklaskiwali przemawiającego Beniamina Netanjahu.

Te pozostałe kilka procent reprezentują ci, co zbojkotowali występ. W tym lewicowy senator Bernie Sanders, były kandydat na prezydenckiego kandydata Partii Demokratycznej, który nie od dziś uznaje Netanjahu za zbrodniarza wojennego, a po przemówieniu dodatkowo za kłamcę.

Co Beniamin Netanjahu mówił w Kongresie USA

Izraelski premier w porywający sposób mówił o bestialskim ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., o ofiarach terrorystów i rodzinach ofiar (ich przedstawiciele byli na sali), o bohaterskich izraelskich żołnierzach (kilku, którzy stracili w walce nogę czy rękę, też byli).

Czytaj więcej Polityka USA: Netanjahu przemówił przed Kongresem. Przed budynkiem tłumy protestujących W środę przed amerykańskim Kongresem przemówił premier Izraela Benjamin Netanjahu. - Znajdujemy się w historycznym momencie, ”irańska oś terroru" zagraża Izraelowi, Stanom Zjednoczonym i państwom arabskim. To starcie między barbarzyństwem a cywilizacją, dlatego USA i Izrael muszą być zjednoczone, bo gdy jesteśmy razem, wygrywamy, a oni przegrywają - mówił.

Pamięć o zbrodniach Hamasu jest bardzo ważna nie tylko dla Izraela. Po wielu miesiącach, które upłynęły od wybuchu wojny w Strefie Gazy, podstawowe pytanie brzmi jednak: co dalej? Co robi rząd fetowanego w USA gościa z Izraela, by wojnę zakończyć i spowodować, by nie było następnej, może o znacznie większej skali. I jaki ma plan dla milionów Palestyńczyków żyjących w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu?