Nie wiem, jakie dodatkowe zajęcia patriotyczne chce wprowadzić Kosiniak-Kamysz, bo w szkolnych programach nauczania nie brakuje bowiem treści kształtujących tożsamość narodową. Dzieci uczą się o symbolach narodowych, znają wszystkie zwrotki polskiego hymnu, poznają polską literaturę i historię, a wierszyk „Kto ty jesteś? Polak mały” umie chyba każde dziecko. Szkolne akademie ociekają zaś patriotyzmem.

Raczej nie ma tu za bardzo przegięć ani na lewo, ani na prawo, choć uczniowie często narzekają, że treści „bogoojczyźnianych” jest w szkole za dużo. To jednak często zależy od nauczyciela i jego osobistych poglądów.

Co więc poszło nie tak, skoro, jak pokazują badania Polskiej Akademii Nauk (opisywaliśmy je w minionym tygodniu), aż 60 proc. naszych rodaków ma w większym czy mniejszym stopniu problem z polskością – ich stosunek do kraju jest powierzchowny lub wręcz się jej wstydzą. A przyznają się do Polski wtedy, gdy ktoś o niej dobrze mówi.

Przykład patriotyzmu powinien płynąć z góry

Czy nowy przedmiot w szkole to zmieni? Szczerze wątpię. Uważam, że raczej większy wpływ miałby przykład płynący z góry. By cała klasa polityczna miała większą... klasę. By było widać, że rządzącym chodzi o dobro kraju i szczęście obywateli. By było mniej kumoterstwa, załatwiania po znajomości, nepotyzmu i układów. By ludzie czuli, że warto płacić podatki i składki, bo to przekłada się na lepszą jakoś życia. By normalnie można było pójść do urzędu załatwić sprawę, a na lekarza nie trzeba było czekać miesiącami w kolejce. By przestano mówić, że troska o planetę to lewactwo, ale by uznano, że warto to robić, bo służy to nam wszystkim. By pozwolono żyć ludziom tak jak chcą – bez względu na wyznanie czy orientację seksualną. By pozwolono wszystkim czuć się w Polsce jak w dobrym i bezpiecznym domu.