Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Estera Flieger: Dlaczego Polacy odrzucają już niemiecką soft power Historyczny aspekt sporu o reparacje interesuje wąską grupę wyborców. A część wyborców Koalicji Obywatelskiej przyjmie ze spokojem oświadczenie, że temat jest zamknięty. Ale godność wyrażana szacunkiem na arenie międzynarodowej stała się ważna dla Polek i Polaków nie tylko o poglądach prawicowych.

Poza tym świat się zmienił – i Niemcy muszą to w końcu zrozumieć, tak jak zrozumiał to już Donald Tusk. Polacy wyzbyli się już kompleksów wobec bogatych sąsiadów, nie czują się już petentem u niemieckiego pana. Szybko nadrabiamy gospodarcze zapóźnienia, co daje nam więcej pewności siebie i rozbudza aspiracje. A z resztki kompleksów wyleczyliśmy się po 24 lutego 2022 roku, gdy się zorientowaliśmy, jak bardzo Niemcy nie rozumiały świata i że w całym tej górnolotnie uzasadnianym przewodzeniu regionowi chodzi im tylko o dobro własnej gospodarki.

Zrozumieliśmy, że to raczej my powinniśmy pouczać Niemców o świecie wartości i demokracji, a nie na odwrót. Dlatego dziś, słysząc lekceważącą ofiary niemieckich zbrodni wojennych propozycję 200 mln euro, nikt w Polsce nie będzie się dwa razy zastanawiał, by krzyknąć do niemieckiego kanclerza: „Król jest nagi”.