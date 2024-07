Marine Le Pen była w ostatnich tak pewna swego, że nie tylko już powiedziała, kto będzie z ramienia jej partii premierem (28-letni Jordan Bardella, człowiek bez studiów i politycznego doświadczenia), ale pouczała prezydenta Emmanuela Macron, że jego prerogatywy w sprawach zagranicznych czy obronnych mają wyłącznie „symboliczny” wymiar. I zapowiadała, że natychmiast zabroni Ukraińcom używania francuskiej broni do niszczenia celów na terenie Rosji.

Reklama

Wygląda jednak na to, że liderka Zjednoczenia Narodowego będzie musiała obejść się smakiem. Przynajmniej na razie. Jeśli wierzyć sondażowi instytutu Elabe dla telewizji BFMTV, ugrupowanie Le Pen miałoby otrzymać 115-150 mandatów. To dalece mniej, niż 289 posłów, jakie dają bezwzględną większość. Ponieważ w obecnym parlamencie nikt nie jest gotów tworzyć koalicji ze ZN, to oznacza, że skrajna prawica pozostanie w opozycji.

Czytaj więcej Polityka Zakończyły się wybory we Francji. Sondaże wskazują na porażkę Le Pen Zakończyła się druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. W pierwszej turze najwięcej głosów zdobyło Zjednoczenie Narodowe. Liderka partii Marine Le Pen liczyła na to, że jej ugrupowanie zapewni sobie bezwzględną większość w parlamencie.

Największym zaskoczeniem miałaby być wygrana radykalnej lewicy. Nowy Front Ludowy miałby mieć od 178 do 205 deputowanych. Ale równie dużym zaskoczeniem jest znakomity, w stosunku do prognoz, wynik sojuszu Emmanuela Macrona Ensemble, który miałby objąć od 157 do 174 mandatów — czyli więcej od skrajnej prawicy. Gaullistowscy Republikanie mieliby zająć czwarte miejsce, z 68 do 74 deputowanych.

Czy Emmanuel Macron miał rację ogłaszając przedwczesne wybory

Czy to oznacza, że zaskakująca decyzja Macrona z 9 czerwca o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego była słuszna? Prezydent podjął ją po tragicznych wynikach wyborów europejskich, które wygrała Le Pen, uzyskując przeszło dwa razy większe poparcie, niż liberałowie związani z Pałacem Elizejskim. Prezydent chciał pokazać, że był to tylko głos protestu i w „prawdziwych wyborach” Francuzi zachowają więcej rozsądku.