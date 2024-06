Czytaj więcej Polityka Wiadomo, którzy kolejni posłowie Suwerennej Polski mają stracić immunitet Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował 28 maja, że skierował do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, wniosek o uchylenie immunitetu dla Michała Wosia, posła Suwerennej Polski i byłego wiceministra sprawiedliwości. Teraz Onet ujawnia wobec których kolejnych posłów takie wnioski zostaną złożone.

Gorzej było z obietnicą narodowego pojednania. Nie doszło do niego nazajutrz po wyborach 15 października, ani żadnego następnego dnia. Wszak w kwietniu były wybory samorządowe a w czerwcu europejskie. A liderowi PO zależało na tym, by wreszcie przegonić PiS. Bo zarówno w październiku, jak i w kwietniu (w wyborach do sejmików) to PiS miał więcej procentowo głosów. Pomysłem Tuska na przełamanie tej serii zwycięstw Jarosława Kaczyńskiego była mobilizacja i polaryzacja. Wystarczył rzut oka na profil premiera w serwisie X, by się o tym przekonać. Donald Tusk czasem wrzucił zdjęcie rodzinne, czasem pogratulował Idze Świątek. Ale przytłaczająca większość wpisów dotyczyła… PiS. Albo kwestii bezpieczeństwa, zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi, które premier przeplatał narracją o tym, że PiS stoi też po tamtej stronie.

Gniew na Żandarmerię. W czwartek słuszny, we wtorek trudno go zrozumieć

Mimo pięknego poniedziałkowego wpisu o pojednaniu, premier szybko porzucił koncyliacyjny ton. We wtorek wieczorem zaatakował znów PiS na X. A właściwie nie tylko PiS, ale całą opinię publiczną: „W czasie rządów PiS Żandarmeria nakładała zatrzymanym żołnierzom kajdanki ponad PIĘĆSET razy. Nikt się nie oburzał, nie było sensacyjnych artykułów, nie żądano dymisji Ministra Obrony, prezydent nie zwoływał Rady Bezpieczeństwa. Intrygujące”.

To efekt wyjaśnień ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podał statystyki zatrzymań polskich żołnierzy w ostatnich latach. Afera z zatrzymaniem mundurowych na granicy wybuchła w środę przed wyborami. Prosto z granicy zostali zabrani – i skuci w kajdanki – przez Żandarmerię Wojskową, ponieważ oddali prawdopodobnie nieprawidłowo strzały w stronę Białorusi. Politycznie sprawa wyglądała bardzo niebezpiecznie. Sęk w tym, że Donald Tusk oburzający się dziś na to, że wcześniej nikt nie reagował, przed wyborami zachowywał się zupełnie inaczej. Na tym samym serwisie X pisał w przedwyborczy czwartek: „Odebrałem meldunek Ministra Obrony Narodowej. Postępowanie Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Oczekuję szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych”.

Co różni te dwa wpisy? Jak zauważył Rafał Madajczak, naczelny serwisu gazeta.pl. jeden powstał przed, a drugi po wyborach. Przed wyborami zachowanie Żandarmerii budziło uzasadniony niepokój i gniew. Po wyborach niepokój budzi to, że wcześniej nikogo kajdanki nie interesowały. No cóż, jeśli naczelny wcale nie serwisu braci Karnowskich wpolityce.pl ani „Gazety Polskiej” Tomasza Sakiewicza, lecz szef serwisu Agory wypomina Tuskowi zmianę narracji, to chyba jest coś na rzeczy.