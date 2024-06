Dlaczego Rosji opłaca się nowy kryzys kubański

Wygląda na to, że Putinowi marzy się nowa operacja Anadyr. Wówczas, ponad 60 lat temu, Nikita Chruszczow zmusił Amerykanów do wycofania rakiet z Turcji i Włoch, szantażując ich radzieckimi rakietami na Kubie. Poza tym zawarł z Waszyngtonem porozumienie, że USA nigdy nie zaatakują wyspy. Dzisiaj Rosja aktywnie poszukuje podobnej formuły eskalacji, która zmusiłaby Zachód do zaprzestania pomocy Ukrainie.

To plan minimum. Plan maksimum Putina zakłada wycofanie wojsk NATO z państw przyjętych do sojuszu po 1997 r. Na Kremlu widocznie uważają, że w obliczu totalnej zagłady Amerykanie, Francuzi czy Brytyjczycy nie będą chcieli poświęcać swojego życia dla Ukraińców, Polaków czy mieszkańców państw bałtyckich. I chcą to przetestować.

Kto szybciej ustąpi: Zachód czy Rosja?

Putin wie, jaka przepaść dzieli Rosję i Zachód pod względem poziomu życia. Zakłada więc, że jeżeli obecna eskalacja pójdzie za daleko i zacznie zaburzać życie wolnych i zamożnych mieszkańców „wrogich” państw, zmuszać ich do zmiany przyzwyczajeń i ograniczać, społeczeństwa te pękną i zaczną naciskać na swoje rządy, by uległy Putinowi. O własne podwórko nie musi się obawiać. Telewizor, chęć „wstawania z kolan” i poczucie bycia częścią „wielkiego imperium” od dawna są w Rosji ważniejsze od zawartości lodówki. Poza tym większość popierających dyktatora Rosjan uważa, że mają najlepsze i najszybsze na świecie rakiety. I to się dla nich liczy.