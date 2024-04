Nie ma jeszcze oficjalnych wyników wyborów samorządowych. Wszystko, czym dysponuje klasa polityczna i komentatorzy to rezultaty badania exit poll. Ale te rezultaty ustawiają ton pierwszych komentarzy. KO po cichu liczyło na zwycięstwo nad PiS, Trzecia Droga – na wynik w okolicach 15 proc, Lewica – na wynik w okolicach 10 proc. Z tego punktu widzenia żaden z koalicjantów nie dostał tego, co chciał. I to zwiększa prawdopodobieństwo, że jednak zacznie się poszukiwanie winnych w samej koalicji. Zaś polityki w jej ramach będzie jeszcze więcej. I to jednocześnie co najmniej na dwóch osiach.

Wybory samorządowe 2024: Trzecia Droga z twardym komunikatem

Co to oznacza dla rządzącej koalicji? Pierwsze komentarze pokazują, że Trzecia Droga uznaje ten sondażowy wynik za potwierdzenie swojej pozycji. – Zachowaliśmy naszą trzecią pozycję i to, że bez nas nie ma zwycięstwa nad PiS-em – powiedział, komentując wynik wyborów samorządowych, Władysław Kosiniak-Kamysz. PSL i Polska 2050 bez wątpienia liczą na korzystny dla nich układ sił w sejmikowych koalicjach. Ale jednocześnie lider PSL skrytykował w niedzielę Lewicę za „okładanie” tematami światopoglądowymi. Politycy Lewicy będą mogli za to argumentować, że odsunięcie debaty w Sejmie o aborcji doprowadziło do demobilizacji elektoratu, zwłaszcza młodych. Być może taką linię przyjmie też PO.

Ale trzecie miejsce Trzeciej Drogi zwiększa jej możliwości w rządzie. Pól sporu jest bez liku. W piątek w Łomży Szymon Hołownia zapowiedział, że Polska 2050 zgłosi propozycje dotyczące flagowego projektu KO, czyli „babciowego”. Wynik kampanii samorządowej sprawi, że pozycja negocjacyjna Trzeciej Drogi się wzmocniła. Tak samo wobec zmian w składce zdrowotnej i kolejnych projektów gospodarczych, jak i debaty o aborcji, rozdzieleniu Kościoła od państwa, ustawie o związkach partnerskich itd.