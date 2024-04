Szymon Hołownia nie powinien jeszcze mrozić szampana, wybory prezydenckie będą zacięte

Dlaczego tak nie się nie stało? Donaldowi Tuskowi nie udało się zmobilizować ogólnopolskiego elektoratu i wybory do sejmików były co najmniej wyrównane – jeśli nie w ogóle zwycięskie dla PiS, jak wskazywały pierwsze badania exit poll. Tymczasem Rafałowi Trzaskowskiemu w jakiś sposób (jakimś cudem?) udało się zmobilizować wyborców w Warszawie. A nie widać było po nim nawet – tak po prawdzie – że się jakoś szczególnie stara. Nie oddał też pola teoretycznie groźnej rywalce z lewicy, ani nie przegrał z ładną pogodą – a napisać, że w słoneczny weekend Warszawa pustoszeje, to eufemizm.

Rafał Trzaskowski zwyczajnie pokazał, że z wyborów na wybory jest coraz silniejszy i radzi sobie świetnie nawet w trudnych warunkach. Jeśli jego wynik miał przesądzić o szansach w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, to odpowiedź jest jednoznaczna: jest żelaznym kandydatem do nominacji Platformy Obywatelskiej na wybory prezydenckie. Szymon Hołownia, mimo wciąż lepszych sondaży, szczególnie dotyczących potencjalnego starcia z Trzaskowskim w drugiej turze, na pewno nie powinien jeszcze mrozić szampana. Bo w Warszawie Trzaskowski też miał balansować na progu 50 proc. i martwić się o konieczność walki w drugiej turze, a w końcu łatwo znokautował kontrkandydatów. Widocznie liberalni i centrowi wyborcy mają do niego wciąż ogrom sympatii. Choć pamiętać trzeba, że Polska to nie jest taka większa Warszawa.