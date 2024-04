PiS wygrywa wybory samorządowe. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma najlepszy wynik do Sejmików, przynajmniej we wstępnych badaniach exit poll. Największa formacja opozycyjna jest wciąż bardzo silna po ośmiu latach rządów, oddaniu władzy i wewnętrznych sporach. Takiej sytuacji jeszcze w Polsce nie było, żeby ugrupowanie przechodzące do opozycji utrzymywało tak wysokie poparcie.

Widmo rządów PiS wciąż krąży nad Polską

Koalicja 15 października po zsumowaniu wyników Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy cieszy się lepszym wynikiem niż PiS, który do wyborów szedł również w bloku, choćby z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry. Tobiasz Bocheński jako kandydat na prezydenta Warszawy nie wszedł do drugiej tury i miał gorszy wynik niż Patryk Jaki przed laty. Nie będzie nowym Andrzejem Dudą. Ale jednak patrząc na komitety wyborcze, PiS wciąż jest silny. A przecież partia straciła media publiczne, w dużej mierze miejsca w państwowych spółkach i sprawczość w parlamencie.

PiS nie ma potencjalnego koalicjanta ani też pozytywnego przekazu dla wyborców

Rację ma Jarosław Kaczyński, parafrazując Marka Twaina, że pogłoski o śmierci PiS są przesadzone. Partia Kaczyńskiego żyje i ma się dobrze. I nie zmienia tego fakt, że w większości województw, sejmików PiS rządzić nie będzie. Formacja ma nad czym pracować, tym bardziej że nie ma silnego kandydata na prezydenta Polski, a w wyborach europejskich ugrupowanie Kaczyńskiego nie jest pretendentem. Przede wszystkim PiS nie ma potencjalnego koalicjanta ani też pozytywnego przekazu dla wyborców. Ale faktem jest, że partia Kaczyńskiego jest wciąż silna i ma na czym budować. Widmo rządów PiS wciąż krąży nad Polską.