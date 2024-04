Bilans francuskiej inicjatywy jest jednak dla Macrona słaby przede wszystkim dlatego, że podaje w wątpliwość jego nową, twardą linię wobec Putina

Wojna w Ukrainie, która pochłonęła już setki tysięcy ofiar, jest jednak tak istotna dla reżimu Władimira Putina, że byłoby naiwne oczekiwać, że ten nie wykorzysta strachu Francuzów przed zamachowcami do osłabienia zachodniego frontu solidarności z Kijowem. W swojej wersji rozmowy rosyjskie ministerstwo obrony podało więc, że Francuzi są gotowi do „dialogu” w sprawie Ukrainy. Wedle tego sprawozdania, któremu od razu zaprzeczyły francuskie władze, podstawą do przywrócenia pokoju mogłoby być tzw. porozumienie z Istambułu: plan wstrzymania działań wojennych nakreślony już na początku wojny przez Recepa Erdogana, który bardzo szybko poszedł jednak w zapomnienie.

Rosjanie sugerują, że Francja mogła brać udział w zamachach w Moskwie

Wbrew wszelkim faktom Siergiej Szojgu zasugerował także, że za zamachem w Moskwie stać mogła nie tylko Ukraina, ale i jej „zachodni mocodawcy”. „Mamy nadzieję, że francuskie tajne służby nie stoją za tym wszystkim” – miał powiedzieć Rosjanin.

Sondaże pokazują, że nadspodziewanie duża część Rosjan wierzy w taką wersję wydarzeń. Bilans francuskiej inicjatywy jest jednak dla Macrona słaby przede wszystkim dlatego, że podaje w wątpliwość jego nową, twardą linię wobec Putina. Z jednej strony wskazuje on, że niczego, w tym także wysłania francuskich wojsk na front, nie można wykluczyć, gdy idzie o wsparcie Ukrainy. Z drugiej pokazuje, że jednak gdy pojawia się zagrożenie atakiem na terenie Francji, Moskwa może być partnerem do rozmów. Putin z pewnością wyciągnie z tego wniosek, że Zachód nie jest aż tak silny, jak to stara się pokazać.