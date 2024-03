Dlaczego? Ano dlatego, że wszyscy bez wyjątku wierzą, że prezes o Pegasusie wiedział. Jak miał zresztą nie wiedzieć człowiek, który bez mrugnięcia okiem godził się na to, by go publicznie nazywać „naczelnikiem”. Człowiek, który podejmował decyzje w najdrobniejszych sprawach partii i państwa. Osobiście zatwierdzał kolejność na listach wyborczych i nominacje do organów spółek Skarbu Państwa. Miał czas, by rozstrzygać najdrobniejsze spory i wysłuchiwać tysięcy donosów. Co więcej, na ich podstawie decydować o awansach i degradacjach setek podległych sobie ludzi.

Czyżby rzeczywiście mógł przeoczyć tak doskonałą maszynę do tropienia wrogów i kontrolowania podwładnych? Czyżby koledzy z Suwerennej Polski tak łatwo go ograli? Wgrali wszędobylskiego robaka do telefonów Morawieckich i spółki bez jego wiedzy i woli? Czyżby w istocie dał się ograć jak dziecko?

Jakie okoliczności są przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu

O nie, nikt z kręgu „naczelnika” w to nie uwierzy. Składanie zeznań może być więc naprawdę trudne. Po pierwsze dlatego, że przesłuchiwać, i to szczegółowo, będą polityczni wrogowie. Nie, „wersalu” tu nie będzie, jakby powiedział jego dawny sojusznik, a później wróg i ofiara Andrzej Lepper. Na dodatek nie wiadomo, jakimi kartami ci wrogowie dysponują. Jakie szczegóły są im znane.

Czytaj więcej Polityka Komisja spyta Jarosława Kaczyńskiego o Pegasusa. Atmosfera w PiS nie jest najlepsza Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Maciej Wąsik – to tylko niektóre nazwiska świadków, których wezwie komisja śledcza ds. Pegasusa. Komisja rozpoczęła w poniedziałek pracę. Emocji już teraz nie brakuje. Oczekiwania są bardzo wysokie.

Czy ma mocnych obrońców w komisji? Cóż, nie za bardzo. Z jej jedenastu członków tylko czwórka wywodzi się ze Zjednoczonej Prawicy. Wśród nich dwaj to ludzie Zbigniewa Ziobry, a jeden jest od prezydenta. Czy w dobie walki o przywództwo na prawicy zachowają się lojalnie? Nie wiadomo. Co więcej: czy ludzie Ziobry nie będą chcieli przerzucić osobistej odpowiedzialności swojego pryncypała na prezesa? To przecież doskonała okazja.

I nerwy na koniec. Coraz bardziej skołatane nerwy prezesa. Wszyscy wiedzą, jak łatwo go sprowokować, doprowadzić do furii. To żadna tajemnica. A tym razem jakieś przypadkowo rzucone „zdradzieckie mordy” mogą go naprawdę pogrążyć. Stąd ta domniemana nerwówka na Nowogrodzkiej. Nerwówka przed całą serią przesłuchań, które mogą przybliżyć finał.