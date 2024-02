Firmy boją się cyberataków, bo wyciek danych ich klientów wiąże się dodatkowo z ryzykiem kary nakładanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. I nie chodzi o symboliczne kwoty. W przypadku „rekordzistów” to nawet kilka milionów złotych. Często sprawy te budzą duże emocje, a ich legislacyjna droga bywa burzliwa, co dobrze pokazują losy opisywanej przez „Rzeczpospolitą” kary nałożonej na sklep Morele.net.

Jak walczyć z hakerami?

Cyfryzacji nie zatrzymamy. I zatrzymywać nie powinniśmy, bo technologie i innowacje niosą ze sobą wiele dobrodziejstw. Są one tak powszechne, że ich nie dostrzegamy. Płatność bezgotówkowa, e-recepta czy zdalna praca – to już codzienność. Co możemy zrobić? Nie ułatwiać hakerom zadania. A często tak właśnie robimy: stosujemy to samo hasło w różnych aplikacjach, nie wylogowujemy się, lekkomyślnie podajemy dane osobom podszywającym się np. pod bank.

W takiej sytuacji nawet najlepsze cyberzabezpieczenia nie pomogą, a nasze dane będą bezpiecznie tylko do czasu, aż haker nie powie „sprawdzam”. Tak jak w przypadku kota Schrödingera, który według mechaniki kwantowej jest zarówno żywy, jak i martwy – dopóki nie otworzymy pudełka. I nie pomoże nam Bruce Willis, który w „Szklanej pułapce” bez problemu rozprawił się z hakerami. Realia są takie, że ekspertów od IT w polskiej policji jest jak na lekarstwo. Z prostego powodu: sektor publiczny płaci im ułamek tego, co mogą zarobić w firmach prywatnych.