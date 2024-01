Brak następcy to także słaby prognostyk na kampanię prezydencką

Wnioski? Dominacja Kaczyńskiego jest powalająca. Za słabość partii trzeba zaś uznać brak ewidentnego numeru dwa, czyli oczywistego następcy. Tę niemiłą dla prawicy konstatację wypada powtórzyć także w kwestii zbliżającej się kampanii prezydenckiej; o naturalnym kandydacie ani widu, ani słychu.

Na koniec jeszcze jedna konkluzja. Skoro następcy mogą śmiało powtórzyć za poetą z Czarnolasu: „Pełno nas, a jakoby nikogo nie było”, prezes tak łatwo nie ustąpi. Można go oczywiście winić za to, że zmonopolizował przywództwo i nie wychował delfina, ale trudno mieć wątpliwość, że i tym razem w jego politycznym sumieniu wygra odpowiedzialność za partię i nie ustąpi. Znamy to z dziejów państwa radzieckiego i opowieści o koreańskiej rodzinie Kimów; gdy przywódca i partia tworzą jedność, wodzem jest się do śmierci. I chyba to nas czeka.