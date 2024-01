Jakie znaczenie może mieć apel Zygmunta Solorza?

Mam wrażenie, że Zygmunt Solorz apelując o obniżenie poziomu emocji debaty nie ma złudzeń, że naprawi cały polski świat medialny. Nie jest ani przesadnym idealistą, ani człowiekiem naiwnym. Jego słowa to komunikat do szerszych kręgów, niż media. Może pierwotnym adresatem są politycy i to oni powinni wsłuchać się w te słowa? Dla wielu Zygmunt Solorz jest autorytetem. A ci, dla których nie jest, winni mieć świadomość, że przemawia do nich człowiek, który przez trzy dekady udowodnił, jak jest ważny dla polskiej sfery publicznej.

I ostatnia sprawa. Słowa Zygmunta Solorza, niosąc z sobą ciężar etycznego postulatu, zdają się zamykać pewien wstydliwy etap w niedawnych dziejach polskich mediów en masse, ale szczególnie ważnie wybrzmiewają w kręgu dziennikarskim kontrolowanych przez Solorza redakcji. Tu naprawdę się liczą i tu z pewnością staną się obowiązującym kursem. Możliwe, że jako punkt odniesienia, będą ważne również dla konkurencji.