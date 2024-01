Donald Tusk to czarny charakter dla wierzących zwolenników PiS. Ale to nic w porównaniu z uczuciami, jakimi darzy go Jarosław Kaczyński. Tu śmiało można mówić o nienawiści. A przy takiej emocji w kąt idą kalkulacje polityczne, scenariusze i strategie. Liczy się tylko i wyłącznie zniszczenie przeciwnika, popsucie mu zwycięstwa i odsunięcie jak najdalej perspektywy przejęcia pełni władzy.

Andrzej Duda zmuszany do uległości